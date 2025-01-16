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Дуэйн Уэйд: «Леброн Джеймс провел в «Хит» только 4 года, потому что его не устраивал тип руководства. Если тебе что-то не нравится – уходи»

«Если тебе не нравится что-то, что происходит, если тебя что-то не устраивает – уходи. Это неподходящая команда для тебя.

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