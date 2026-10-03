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Царьград

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Новосибирцы собирают деньги для раненной ножом 10-летней Марины

Новосибирцы собирают деньги для раненной ножом 10-летней Марины

Жители Новосибирска собирают деньги и вещи для десятилетней Марины, получившей семь ножевых ранений в конце сентября на площадке у дома на улице Связистов.

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