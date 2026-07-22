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Царьград

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Суд в Ростове приговорил украинца Гаупта к 24 годам тюрьмы

Суд в Ростове приговорил украинца Гаупта к 24 годам тюрьмы

В Ростове суд приговорил украинца Яна Гаупта к 24 годам тюрьмы за подготовку теракта на Кубани в 2025 году.

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