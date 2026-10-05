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Milliyet: МВД Турции сообщило об изъятии 91 кг наркотиков из ульев с пчелами

Milliyet: МВД Турции сообщило об изъятии 91 кг наркотиков из ульев с пчелами

Турецкая полиция обнаружила 91,1 кг наркотиков, спрятанных в ульях с живыми пчелами, при досмотре грузовика в провинции Хаккяри.

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