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Bild высказал утверждение, что спецслужбы Украины пытались убить Путина в Москве с помощью дрона с 17 килограммами взрывчатки

Bild высказал утверждение, что спецслужбы Украины пытались убить Путина в Москве с помощью дрона с 17 килограммами взрывчатки

Спецслужбы Украины пытались убить президента Российской Федерации Владимира Путина в Москве с помощью дрона, который был начинен 17 килограммами взрывчатки.

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