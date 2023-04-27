Bild высказал утверждение, что спецслужбы Украины пытались убить Путина в Москве с помощью дрона с 17 килограммами взрывчатки

Спецслужбы Украины пытались убить президента Российской Федерации Владимира Путина в Москве с помощью дрона, который был начинен 17 килограммами взрывчатки.
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