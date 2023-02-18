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Дмитрий Губерниев: «Согласен с Плющенко – если не будет невыполнимых условий, то надо ехать под нейтральным флагом. Никакого криминала тут не вижу»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который поддержал идею выступления российских спортсменов на международных стартах в нейтральном статусе.

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