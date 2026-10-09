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Царьград

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Казахстанские военные поучаствуют в учениях ОДКБ в Беларуси

Казахстанские военные поучаствуют в учениях ОДКБ в Беларуси

Военнослужащие Казахстана примут участие в двух учениях ОДКБ, которые пройдут на территории Беларуси с 12 по 16 октября, — «Нерушимое братство — 2026» и «Барьер-2026».

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