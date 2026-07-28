Зачем шведской разведке захотелось срочно понять Россию

Еще одно соседнее с Россией государство в срочном порядке реформирует разведывательные структуры. Почему Швеция недовольна работой своей военной разведки, зачем ей теперь понадобился ее гражданский аналог и что происходящее означает для нашей страны? Фото: @ Tom Little/REUTERS В Швеции уже в ближайшее время будет создана гражданская разведывательная служба, аналогичная британской MИ6.