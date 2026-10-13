Российским гимнасткам отказали в визах перед чемпионатом в Роттердаме

Посольство Нидерландов в Москве сообщило визовому центру об отказе в выдаче виз трем лидерам женской сборной команды России, сообщили в Федерации гимнастики России.
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