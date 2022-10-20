Спорт Уик-Энд

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Валерий МАСАЛИТИН: Сергеева так дважды вывели по центру, что даже мы забили бы такие голы

Валерий МАСАЛИТИН: Сергеева так дважды вывели по центру, что даже мы забили бы такие голы

Собеседник «Спорт уик-энда» - бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин. - После двух поражений в Кубке питерцам требовалось набирать очки, поэтому Семак выпустил основной состав, - сказал эксперт после матча «Зенита» с «Крыльями».

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