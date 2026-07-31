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62ИНФО | Новости Рязани

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В Солотче на 19 улицах аварийно отключился свет

В Солотче на 19 улицах аварийно отключился свет

Из-за технологического нарушения без света остались улицы Вольная, Школьная, Первомайская, Железнодорожная, Новая, Монастырская, Порядок, Больничная, Почтовая, Коммунальная, Владимирская, Лесная, Зеленая, Сосновая, Песчаная, Мещерская, Казанская, Дунай, Грибная.

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