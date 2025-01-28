Что будет с водой в Крыму в курортный сезон

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Накопленные в прошлом году запасы воды в водохранилищах Крыма, а также возможность использовать подземные источники, позволяют утверждать, что республике не о чем беспокоиться в 2025 году, в том числе в курортный сезон.