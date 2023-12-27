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Закон и Порядок

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Совет Федерации предлагает контролировать цены на автомобили такси

Совет Федерации предлагает контролировать цены на автомобили такси

Совфед попросил ФАС и Минпромторг контролировать цены на автомобили такси Совфед рекомендовал Минпромторгу и ФАС контролировать цены на автомобили для такси, если в России будет введено требование по их локализации.

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