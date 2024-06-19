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Рекордное количество жителей региона приняли участие в XIII летней областной Спартакиаде пенсионеров

Рекордное количество жителей региона приняли участие в XIII летней областной Спартакиаде пенсионеров

Финал XIII летней Спартакиады пенсионеров Новосибирской области проходил 18-19 июня в Куйбышеве. Эти соревнования являются самыми масштабными для данной возрастной категории и соответствуют целям федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» по вовлечению в занятия физической культурой и спортом большего числа жителей.

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