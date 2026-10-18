В 2026 году Екатерина Гамова, выдающаяся волейболистка из России, была официально включена в Международный зал славы волейбола (IVHF) в Холиоке, Массачусетс.
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