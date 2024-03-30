МО: ВС России за неделю нанесли 57 групповых ударов по военным объектам Украины

Вооружённые силы России с 23 по 30 марта нанесли один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины.
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