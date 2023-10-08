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Вильфанд: резкое повышение температуры ожидает москвичей с 12 октября

Вильфанд: резкое повышение температуры ожидает москвичей с 12 октября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что низкая температура сохранится в Москве с воскресенья до среды включительно, с четверга, 12 октября, ожидается резкое повышение, температура воздуха в столице будет на 3-4 градуса выше климатической нормы.

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