Вильфанд: резкое повышение температуры ожидает москвичей с 12 октября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что низкая температура сохранится в Москве с воскресенья до среды включительно, с четверга, 12 октября, ожидается резкое повышение, температура воздуха в столице будет на 3-4 градуса выше климатической нормы.