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«Челси» об Украине: «Ужасающая и разрушительная ситуация. Молимся о мире»

«Челси» выступил с заявлением о ситуации на Украине. «Ситуация в Украине ужасающая и разрушительная. Мысли «Челси» со всеми, кто находится на Украине.

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