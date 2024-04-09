Ангел-хранитель из нацистского концлагеря: челябинский врач спас тысячи военнопленных

Георгий Синяков не был так известен, как Оскар Шиндлер. О его судьбе не снял драму Стивен Спилберг. Скромная мемориальная доска на фасаде корпуса городской больницы №8 напоминает о его работе в Челябинске.
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