Карьерный консультант Семенова: профессии в области экологии и IT наиболее востребованы в РФ

В России сохраняется кадровый дефицит в определенных отраслях. Сейчас в стране наиболее востребованы профессии в области IT и экологии и устойчивого развития, рассказала карьерный консультант Cornerstone Оксана Семенова в эфире радио Sputnik.
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