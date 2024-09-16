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Карьерный консультант Семенова: профессии в области экологии и IT наиболее востребованы в РФ

Карьерный консультант Семенова: профессии в области экологии и IT наиболее востребованы в РФ

В России сохраняется кадровый дефицит в определенных отраслях. Сейчас в стране наиболее востребованы профессии в области IT и экологии и устойчивого развития, рассказала карьерный консультант Cornerstone Оксана Семенова в эфире радио Sputnik.

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