Средняя цена нового автомобиля в России снизилась на 3% в первом полугодии 2024 года

В России наблюдается снижение цен как на новые, так и на подержанные автомобили. Согласно исследованию Assessment, средняя цена нового автомобиля в первом полугодии 2024 года снизилась на 3% и сейчас составляет около 3,6 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии