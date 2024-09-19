Какой сегодня день: 20 сентября

Сегодня, 20 сентября, отмечаетсяВсемирный день риса. Этот день празднуется начиная с 2004 года, когда по инициативе ООН проходил Международный год риса.
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