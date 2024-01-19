Shaman посвятил новый клип пострадавшим за правду

Певец Shaman выпустил клип на новую песню "Живой", который посвятил "всем, кто пострадал за правду". Сама песня, написанная в лучших традициях русского рока, появилась на музыкальных онлайн-площадках в ночь на 19 января, сообщает ТАСС.
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