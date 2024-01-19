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Shaman посвятил новый клип пострадавшим за правду

Shaman посвятил новый клип пострадавшим за правду

Певец Shaman выпустил клип на новую песню "Живой", который посвятил "всем, кто пострадал за правду". Сама песня, написанная в лучших традициях русского рока, появилась на музыкальных онлайн-площадках в ночь на 19 января, сообщает ТАСС.

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