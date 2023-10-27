Зампред Совбеза РФ: Операция в Газе состоится, и с самыми тяжёлыми последствиями

Сейчас израильские власти постоянно переносят начало сухопутной военной операции в секторе Газа. Как считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, такое поведение руководства Израиля объясняется давлением США и опасением гневной реакции всего мира.