Стилист назвала тренды ювелирных украшений зимой 2024 года

Графичная анималистика, лаконичная геометрия и яркие сочетания цветов — тренды зимы 2024 года. В качестве дополнения к образу можно использовать каффы и серьги-пуссеты для нескольких проколов, а также несколько браслетов или колец одновременно, рассказала 27 января «Известиям» эксперт по ювелирной моде ювелирного холдинга SOKOLOV Елена Ракутина.
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