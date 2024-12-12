БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Цели СВО будут достигнуты. Украина догорает в костре войны

Цели СВО будут достигнуты. Украина догорает в костре войны

Алексей Линник.   Уверенность в достижения заявленных целей СВО укрепляется. Да, были опасения. Даже не из-за способностей Вооруженных Сил России.

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Комментарии
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Сергей Карабухин
..Американцы и европейцы ещё не видели наше самое страшное и новейшее оружие – «Оливье». Они после как увидели «Орешник» в действии – все обкапались и отписались... Страшно представить, что же будет с ними после как они увидят наше новейшее оружие – «Оливье» в действии…
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