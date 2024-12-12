Алексей Линник. Уверенность в достижения заявленных целей СВО укрепляется. Да, были опасения. Даже не из-за способностей Вооруженных Сил России.
Цели СВО будут достигнуты. Украина догорает в костре войны
Комментарии
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Сергей Карабухин
..Американцы и европейцы ещё не видели наше самое страшное и новейшее оружие – «Оливье». Они после как увидели «Орешник» в действии – все обкапались и отписались... Страшно представить, что же будет с ними после как они увидят наше новейшее оружие – «Оливье» в действии…
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19 час.
Сергей Карабухин
!!! Скоро-очень – скоро весь мир уведёт – когда Россия выстрелит по просроченному недочеловеку-гниде-фашисту-идиоту-Зеленскому – Оливьешкой. Тогда все увидят в мире новейшее засекреченное российское оружие…Смерть всем фашистам! Да будет так!
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19 час.
СК
Сергей Карабухин
!!! ПРЕДСКАЗАНИЕ ЯСНОВИДЯЩИХ:..Исчезновение Польши, Киев — мертвый город: ясновидящие сделали прогноз на 2025 год….
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19 час.
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