Цели СВО будут достигнуты. Украина догорает в костре войны

Сергей Карабухин

..Американцы и европейцы ещё не видели наше самое страшное и новейшее оружие – «Оливье». Они после как увидели «Орешник» в действии – все обкапались и отписались... Страшно представить, что же будет с ними после как они увидят наше новейшее оружие – «Оливье» в действии…