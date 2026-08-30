Умные люди спать ложатся поздно: Правило объяснила врач

Многие думают, что интеллектуалы часто работают допоздна. Это мнение не лишено оснований. Люди с высоким интеллектом часто игнорируют сигналы тела и ложатся спать поздно.
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