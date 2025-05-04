Где в Архангельской области можно будет увидеть ретротехнику на 9 мая?

Парад военной техники времён Великой Отечественной войны пройдёт в нескольких городах Поморья.9 мая в Архангельске состоится масштабное празднование 80-летия Победы, центральным событием которого станет шествие исторической военной техники по главным улицам города.
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