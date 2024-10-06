FT: уровень сбережений в еврозоне достиг 15,7%, в США упал до 5,2%

Европейские домохозяйства продолжают накапливать сбережения на уровне выше допандемийного, в то время как американские потребители активно тратят, стимулируя глобальный экономический рост, сообщает Financial Times.
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