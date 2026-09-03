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Царьград

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Госстандарт Беларуси запретил продажу коньяка "Ереван 2800"

Госстандарт Беларуси запретил продажу коньяка "Ереван 2800"

Беларусь запретила продажу армянского коньяка "Ереван 2800", производимого ЗАО "МАП". Решение принято из-за несоответствия требованиям технических регламентов, в том числе по содержанию дубильных веществ.

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