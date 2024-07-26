Глава МО Белоусов проверил подготовку бойцов в Ленинградском военном округе

Глава Минобороны Андрей Белоусов прибыл на один из полигонов Ленинградского военного округа. Он оценил организацию боевой подготовки и пообщался с контрактниками, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
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