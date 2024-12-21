Восточный гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2024 года: как правильно провести остаток года и подготовиться к новому Ирина ВальковаС завершением декабря приходит время подвести итоги уходящего года и настроиться на наступающие перемены.
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