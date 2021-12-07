Сотрудники Госавтоиспекции провели профилактическую акцию «Моя мама – водитель»

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Декадник БДД» в МБДОУ № 84 состоялась профилактическая акция «Моя мама – водитель» с участием временно исполняющего обязанности инспектора по ИАЗ ОГИБДД УМВД России по городу… Показать полностью.