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Сотрудники Госавтоиспекции провели профилактическую акцию «Моя мама – водитель»

Сотрудники Госавтоиспекции провели профилактическую акцию «Моя мама – водитель»

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Декадник БДД» в МБДОУ № 84 состоялась профилактическая акция «Моя мама – водитель» с участием временно исполняющего обязанности инспектора по ИАЗ ОГИБДД УМВД России по городу… Показать полностью.

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