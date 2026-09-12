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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пейдж – об уходе из UFC: «Змеи сбрасывают кожу, чтобы расти. Все, что не может расти вместе с ними, остается позади»

Майкл Пейдж написал пост после ухода из UFC.  «Змеи сбрасывают кожу, чтобы расти. Все, что не может расти вместе с ними, остается позади.

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