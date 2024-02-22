"Мясник" был только цветочками: Байден вновь рискнул нахамить Путину

Байден вновь оскорбил Путина во время своего выступления в Сан-Франциско.Президент США Джо Байден посмел оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина во время время выступления на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско.
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