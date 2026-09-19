В ЯНАО явка на выборах к середине второго дня составила более 55%

В ЯНАО на 15:00 19 сентября явка на выборах депутатов Госдумы и Тюменской областной думы составила 55,87%.
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