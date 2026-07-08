Эксперимент с нейросетью выявил полную ошибочность распознавания биомаркеров после модификаций данных

Исследование, проведённое учёными из Университета штата Мичиган, показало, что обученная нейросеть ошибалась в распознавании признаков жизни во всех протестированных случаях после внесения небольших изменений в исходные данные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии