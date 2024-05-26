Видео: как выглядит квартира на Народной, где вчера проходил штурм

СОБР Росгвардии проводил захват мужчины, стрелявшего по полицейским Вчера на Народной улице происходило задержание мужчины, который после скандала в магазине с применением оружия скрылся у себя дома от сотрудников полиции и открыл по ним огонь.
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