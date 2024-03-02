ЛДПР направила предложение главе Саратовской области по укреплению мер соцподдержки

САРАТОВ, 3 марта, ФедералПресс. ЛДПР направила письмо главе Саратовской области с предложением об усилении мер социальной поддержки за счет высвободившихся после списания долгов региона бюджетных средств.
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