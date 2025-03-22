Напоминают ли иногда пленарные заседания театр? Что думают об этом сами депутаты

27 марта будет отмечаться Всемирный день театра. Хотя игра и сцена принадлежат актерам, и их труд должен быть оценен по достоинству, порой жизнь создает ситуации, которые «затмят» любую театральную пьесу.
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