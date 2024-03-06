В Киеве заявили, что сторонники Зеленского займут руководящие посты в ВСУ

МОСКВА, 6 марта, ФедералПресс. Владимир Зеленский хочет назначить своих сторонников на все ключевые руководящие посты в ВСУ, заявил бывший заместитель министра по делам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
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