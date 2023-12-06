Тайный десант на Кубу. Белорусские ракеты возьмут на прицел флот в Майами

Как-то, все мы и мы. А тут Батька себя проявил. То вдруг очутился в Дубае на международной конференции по климату, теперь вот в Пекине встретился с Си Цзиньпином.
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