Сентябрь будет аномальным: синоптики ошарашили прогнозом на начало осени Юлия ЧелкановаС приходом осени многие из нас ожидают привычных изменений в погоде: похолодания, дождей и первых признаков золотой листвы, которые создают неповторимую атмосферу и заставляют нас задуматься о тепле уходящего лета.