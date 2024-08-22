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Сентябрь будет аномальным: синоптики ошарашили прогнозом на начало осени

Сентябрь будет аномальным: синоптики ошарашили прогнозом на начало осени

Сентябрь будет аномальным: синоптики ошарашили прогнозом на начало осени Юлия ЧелкановаС приходом осени многие из нас ожидают привычных изменений в погоде: похолодания, дождей и первых признаков золотой листвы, которые создают неповторимую атмосферу и заставляют нас задуматься о тепле уходящего лета.

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