Маск высказал мнение, что Трамп «спасет демократию и Америку»

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп «спасет демократию и Америку». Соответствующую точку зрения выразил предприниматель Илон Маск, информирует РИА Новости.

