Маск высказал мнение, что Трамп «спасет демократию и Америку»

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп «спасет демократию и Америку». Соответствующую точку зрения выразил предприниматель Илон Маск, информирует РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Не царское это дело»: как толерантная миграционная политика превратила рабочие руки представителей ближнего зарубежья в «социальных иждивенцев на нашу голову»
- «Стала именем нарицательным»: риелторы могут отказаться работать с Ларисой Долиной из-за скандала с квартирой
- Либерализм - это сатанизм*: размышления о русской судьбе и противостоянии Западной массовой культуре
Свежие комментарии