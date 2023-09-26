Сказка для двоих

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Хочешь изменять – разведись! И потом делай, что хочешь…

Хочешь изменять – разведись! И потом делай, что хочешь…

Сейчас все больше исследователей склоняется к тому, что наиболее желаемый и мужчинами, и женщинами тип современной семьи – это серийная моногамия (звучит практически как серийное убийство).

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Комментарии
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F I
бедные дети....
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10 час.
ВМ
Владимир Минаков
Так об этом Алла Боруховна может  много рассказать, опыт огромный - только официальных пятеро приобщались... Одна дама, однажды побывав в замужестве, через год развелась - секса в браке не хватало, а изменять боялась: за измену муж, как в известной песне Высоцкого: &quot; С агрономом не гуляй - ноги выдерну...&quot;, мог не только ноги выдернуть... Поэтому жила одна, для себя, постоянно обновляя контингент &quot; членов её кружка&quot;... Так это когда молодая и привлекательная, была популярность, но годы и образ жизни одолевают и слона...  Так и до старости не дотянула...
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10 час.

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