Хочешь изменять – разведись! И потом делай, что хочешь…

ВМ

Владимир Минаков

Так об этом Алла Боруховна может много рассказать, опыт огромный - только официальных пятеро приобщались... Одна дама, однажды побывав в замужестве, через год развелась - секса в браке не хватало, а изменять боялась: за измену муж, как в известной песне Высоцкого: " С агрономом не гуляй - ноги выдерну...", мог не только ноги выдернуть... Поэтому жила одна, для себя, постоянно обновляя контингент " членов её кружка"... Так это когда молодая и привлекательная, была популярность, но годы и образ жизни одолевают и слона... Так и до старости не дотянула...