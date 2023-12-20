Для Marvel's Spider-Man 2 запланированы 3 бесплатных DLC, расширенное издание и релиз на ПКБлагодаря масштабной утечке данных из студии Insomniac Games стали известны интересные подробности о поддержке Marvel’s Spider-Man 2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)