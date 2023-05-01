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На Украине в зоне боевых действий погиб мобилизованный сержант из Ростовской области

На Украине в зоне боевых действий погиб мобилизованный сержант из Ростовской области

Житель Каменского района Александр Кармазин погиб при выполнении боевого задания.Стало известно о том, что в ходе СВО на Украине погиб 31-летний сержант из Ростовской области при выполнении служебного задания по освобождению жителей Донбасса.

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