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Атака БПЛА на Москву 10 октября стала одной из самых крупных

Атака БПЛА на Москву 10 октября стала одной из самых крупных

Попытка атаки украинских беспилотников за Москву, предпринятая вечером 9 октября и ночью 10 октября, стала одной самых крупных за несколько лет.

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