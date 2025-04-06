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Маск выступил в поддержку зоны свободной торговли США с ЕС вопреки политике пошлин Трампа

Маск выступил в поддержку зоны свободной торговли США с ЕС вопреки политике пошлин Трампа

Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил о своей поддержке зоны свободной торговли с Европейским союзом, несмотря на введенные американским президентом Дональдом Трампом торговые пошлины против союза.

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