Маск выступил в поддержку зоны свободной торговли США с ЕС вопреки политике пошлин Трампа

Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил о своей поддержке зоны свободной торговли с Европейским союзом, несмотря на введенные американским президентом Дональдом Трампом торговые пошлины против союза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии