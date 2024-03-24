Страна и люди
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Страна и люди

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Как постсоветские националисты растворили свои «нации» в глобальной повестке

Как постсоветские националисты растворили свои «нации» в глобальной повестке

Как-то раз советский историк Михаил Покровский заявил, что «история — это политика, опрокинутая в прошлое», и был в известной степени прав.

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Комментарии
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Vladimir Bogdanov
Что такое национализм? Все говорят:&quot; Национализм, национализм,,,&quot; А что такое национализм? Кто из всех вас дал формулировку, что такое НАЦИОНАЛИЗМ? Один очень умный человек дал такую характеристику этому явлению. &quot;НАЦИОНАЛИЗМ - ЭТО ЗАЩИТНАЯ РЕАКЦИЯ НАЦИИ В МИНУТУ СМЕРТЕЛЬНОЙ ДЛЯ НАЦИИ ОПАСНОСТИ!&quot; Лучше не скажешь. Это чётко формулирует суть русского национализма. Он никогда не был направлен против какой либо нации или национальности. Он всегда был за единство народов, т.к. в единстве заложено отсутствие опасности для нации. Уточню РУССКОЙ НАЦИИ, уникальной общности народов России независимо от национальности и вероисповедания. Такой национализм сродни патриотизму, в отличие от нацизма. Нацизм - это разновидность шовинизма, а его идеологию гениально сформулировал наполеоновский сержант Шовиньон: &quot;Всё во имя франции, для Франции и только для Франции&quot;. Эта же идеология была воспринята в Германии Адольфом, эта же идеология махровым цветом расцвела на Украине. Сравните: &quot;Германия превыше всего&quot; и &quot;Украина понад усэ&quot; (Украина превыше всего).
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