Как постсоветские националисты растворили свои «нации» в глобальной повестке

Vladimir Bogdanov

Что такое национализм? Все говорят:" Национализм, национализм,,," А что такое национализм? Кто из всех вас дал формулировку, что такое НАЦИОНАЛИЗМ? Один очень умный человек дал такую характеристику этому явлению. "НАЦИОНАЛИЗМ - ЭТО ЗАЩИТНАЯ РЕАКЦИЯ НАЦИИ В МИНУТУ СМЕРТЕЛЬНОЙ ДЛЯ НАЦИИ ОПАСНОСТИ!" Лучше не скажешь. Это чётко формулирует суть русского национализма. Он никогда не был направлен против какой либо нации или национальности. Он всегда был за единство народов, т.к. в единстве заложено отсутствие опасности для нации. Уточню РУССКОЙ НАЦИИ, уникальной общности народов России независимо от национальности и вероисповедания. Такой национализм сродни патриотизму, в отличие от нацизма. Нацизм - это разновидность шовинизма, а его идеологию гениально сформулировал наполеоновский сержант Шовиньон: "Всё во имя франции, для Франции и только для Франции". Эта же идеология была воспринята в Германии Адольфом, эта же идеология махровым цветом расцвела на Украине. Сравните: "Германия превыше всего" и "Украина понад усэ" (Украина превыше всего).